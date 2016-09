FCB-Steffen vor CL-Kracher: «Die Sprüche spare ich mir fürs Spiel auf»

Renato Steffen, seit seiner Kindheit Fan von Manchester United, freut sich auf das Kräftemessen gegen dessen grossen Rivalen aus der Premier League. «Es war schon immer ein Traum gegen ein englisches Team spielen zu können», sagt er.

Der Aarauer war es, der dem FCB im ersten Spiel der Gruppenphase gegen Ludogorets Rasgrad dank eines Tores in der 80. Minute immerhin noch einen Punkt sichern konnte. Markieren will der Natispieler auch beim zweiten CL-Fight: «Es wäre unglaublich geil, wenn ich wieder treffen könnte – und das in London.»

Einfach wird dieses Unterfangen allerdings nicht. Die Gunners mit Granit Xhaka befinden sich in bestechender Form. In den letzten drei Partien netzte das Team von Arsene Wenger elf Mal ein. Am Wochenende wies man Chelsea im Londoner Derby gleich mit 3:0 in die Schranken.

«Jeder muss für den anderen kämpfen»

«Natürlich ist Arsenal extrem gut in Form, aber wir müssen dagegenhalten. Es gibt immer eine Chance», erwidert Steffen. Und das nicht nur spielerisch, sondern auch verbal. «Mein Englisch ist ganz gut. Die Sprüche spare ich mir aber für das Spiel morgen auf.»

Für FCB-Coach Urs Fischer ist der Trashtalk weniger wichtig: «Wir müssen die Überzeugung und den Mut haben, nicht nur zu verteidigen, sondern auch nach vorne zu spielen.»

Etwas, das nur mit Teamwork vollbracht werden kann, findet Rechtsverteidiger Michael Lang: «Jeder muss für den anderen kämpfen.»

Die Voraussetzungen dafür sind zumindest personell gegeben. Der Schweizer Meister kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Der zuletzt verletzte Stürmer-Star Marc Janko ist zurück im Kader. Einzig Serey Die fällt wegen einer Grippe aus.