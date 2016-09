FCB-Steffen nach Arsenal-Lehrstunde: «Es ist deprimierend»

So hat man die FCB-Profis nach einer Niederlage noch selten erlebt. Bei dem Schweizer Klub, bei dem sonst nur der Sieg gilt, gibts nach dem 0:2 gestern Abend gegen Arsenal trotzdem lachende Gesichter zu sehen.

Ja, beim FCB ist man nicht sauer nach der 0:2-Niederlage. Der Grund: es war «nur» eine 0:2-Niederlage! Renato Steffen: «Wir können froh sein, dass wir nur 0:2 verloren haben. Es ist schon deprimierend, wie wenig Chancen wir uns verarbeiten konnten.»

Luca Zuffi sieht in der Höhe der Pleite sogar noch Positives: « Es war sehr schwierig für uns dagegenzuhalten. Am Ende war es ein 0:2. Es gibt Teams, die haben hier schon höher verloren.»

Korrekt. Zum Beispiel Chelsea am letzten Wochenende (0:3). Und so sagt selbst Basels Präsident Bernhard Heusler: «Es war ein Spiel in dem es auch noch 2, 3, 4, 5 Tore geben können. Aber wir haben trotzdem noch gut dagegengehalten und ich bin stolz darauf, dass wir noch so aus dem Stadion kamen. Wir haben unser Bestes gegeben.»

Der FCB-Boss weiss, bei wem man sich bedanken kann, dass es nicht schon zur Pause eine Demontage war: Goalie Tomas Vaclik. Heusler: «Vaclik hat gezeigt, was für ein grossartiger Torhüter er ist. Wir mussten froh sein, dass wir nicht noch ein drittes Tor gekriegt haben.»

Oder eben 4 oder 5.