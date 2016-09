Ex-Gunner Philippe Senderos: «Ich trage Arsenal im Herzen!»

Es gibt Vereine, die lassen die Trikotnummern von Klub-Legenden für immer sperren. Und es gibt den FC Arsenal. Dort trägt ein Teenager aus Genf plötzlich die 6 auf dem Rücken, die Nummer von Gunner-Ikone Tony Adams. 13 Jahre ist das her, Philippe Senderos (31) erinnert sich, als sei es gestern gewesen: «Es war eine grosse Ehre, Tony Adams ist eine Legende, seine Nummer getragen zu haben, bedeutet mir sehr viel.»

Mit 18 wechselt Senderos von Servette nach London, teilt die Garderobe mit Weltstars wie Thierry Henry, Patrick Vieira oder Dennis Bergkamp. «Das war schon verrückt. In Genf hatte ich noch Poster von ihnen an der Wand, nun bin ich plötzlich in derselben Garderobe.» Tolle Typen seien das gewesen. Ohne Starallüren. «In der Mannschaft waren alle gleich, dafür hat Coach Arsène Wenger geschaut, für ihn gab es keine Stars.»

Wenger selbst sei ein Vorbild für andere Trainer: «Er sieht den Fussball sehr klar, bringt die Spieler weiter. Für ihn spielt es keine Rolle, wie alt einer ist oder welche Erfolge er früher gefeiert hat. Was zählt, ist die Leistung.»

Am 27. Oktober 2004 gibt Senderos sein Pflichtspiel-Debüt im League Cup gegen Manchester City, am 1. Januar 2005 schnuppert er zum ersten Mal Premier-League-Luft, insgesamt absolviert der Innenverteidiger über 120 Spiele für die Gunners, sein grösster Erfolg ist der Gewinn des FA-Cups.

«Es war eine super Zeit in London, Arsenal ist ein grosser Klub, den ich für ­immer in meinem Herzen tragen werde», so der langjährige Nati-Verteidiger. In London wohnt Senderos mit seinem damaligen Mitspieler Cesc Fabregas in derselben Wohnung, noch heute hat er Kontakt mit aktuellen ­Arsenal-Spielern. «Mit Kieron Gibbs beispielsweise tausche ich mich regelmässig aus.»

«Xhaka gehört die Zukunft»

Für das heutige Spiel gegen den FC Basel will Senderos keinen Tipp abgeben. «Aber gegen englische Mannschaften hat der FCB in den letzten Jahren sehr gut ausgesehen, Arsenal wird die Basler auf keinen Fall unterschätzen.» Zudem hätten die Gunners mit Granit Xhaka einen ausgewiesenen FCB-Kenner in ihren Reihen. «Es freut mich, dass wieder ein Schweizer bei Arsenal spielt», sagt Senderos und ist überzeugt, dass sich der 23-Jährige in der englischen Hauptstadt durchsetzen wird. «Ihm gehört die Zukunft!»