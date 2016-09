Yann Sommer patzt und verliert mit Gladbach gegen Barcelona

Es hätte eine magische Nacht werden können! Lange lässt Gladbach die Fans im ausverkauften Borussia-Park vom ganz grossen Triumph träumen.

Das Team mit unseren Nati-Spielern Yann Sommer und Nico Elvedi spielt gegen die Superstars aus Barcelona lange erfrischend mit, liefert ihnen einen offenen Schlagabtausch.

Die Deutschen gehen sogar nach einem Traum-Konter, den Thorgan Hazard cool abschliesst, sogar in Führung (34.). Die Borussia spielt in der ersten Halbzeit so, als ob der Gegner Mainz oder Hertha wäre und nicht aus Neymar, Suarez, Rakitic, Pique, Iniesta und Co. bestehen würde.

Nur Lionel Messi fehlt verletzt. Der Dämpfer folgt dann erst in der zweiten Halbzeit. Zuerst macht der eingewechselte Arda Turan den Ausgleich. Elvedi ist noch dran am Barca-Türken, kann dessen Geschoss aber nicht aufhalten. Auch Sommer ist machtlos.

Ganz im Gegensatz zum entscheidenden 1:2. Suarez zieht nach einem Corner von der Strafraumgrenze ab. Sommer lässt den Ball nach vorne abprallen. Ein verhängnisvoller Patzer!

Pique schnappt sich den Ball, umkurvt Sommer und schiesst Barca doch noch zum Sieg. Ganz bitter für Sommer, der ansonsten viele gute Aktionen hat und vor allem Neymar fast zur Verzweiflung bringt. Ganz bitter für Gladbach, das lange an der Sensation schnupperte.

Auch im zweiten Knaller zwischen Spaniern und Deutschen siegen die Iberer. Atletico Madrid schickt Bayern mit einem 0:1 nach Hause. Es ist die erste Niederlage als Bayern-Trainer für Carlo Ancelotti.

Eine verdiente: Der deutsche Champion macht zu wenig, um sich für das Aus letzte Saison im Halbfinal gegen Atletico zu revanchieren.

In der Basler Gruppe holt sich Paris SG gegen Rasgrad ein 0:1 auf und dreht die Auswärtspartie noch zum 3:1.

Alle Resultate des Mittwochs

Ludogorets Rasgrad – PSG 1:3

Besiktas Istanbul – Dinamo Kiew 1:1

Gladbach – Barcelona 1:2

Atletico Madrid – Bayern München 1:0

Arsenal – Basel 2:0

Napoli – Benfica Lissabon 4:2

Celtic Glasgow – Manchester City 3:3

Rostow – PSV Eindhoven 2:2