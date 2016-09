Das Spiel:

Was für ein Beginn der «Citizens», druckvoll, aggressiv und effizient. Die Engländer benötigen weniger als 10 Minuten für ihren ersten Treffer. Auch nach diesem Tor geht das Spiel nur in eine Richtung: Auf das Tor von Yann Sommer, welcher sich nach einem Penalty von Agüero zum zweiten Mal bezwingen lassen muss. Selbes Bild nach dem Seitenwechsel. Gladbach findet nicht ins Spiel, wirkt lustlos und müde. Manchester City erspielt sich weiterhin Möglichkeiten und Agüero macht den Hattrick perfekt.

Die Tore:

8. Minute, 1:0: Sergio Agüero! Sterling deckt den Ball vor Elvedi klug ab, spielt einen Pass zu Kolarow, dieser bringt den Ball flach in den Strafraum. Agüero löst sich von Christensen, hämmert den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. Sommer ist chancenlos.

28. Minute, 2:0: Sergio Agüero! Kramer holt Gündogan an der Strafraumgrenze von den Beinen, Schiedsrichter Kuipers entscheidet auf Penalty. Agüero läuft an, schickt Sommer in die falsche Ecke und verwertet souverän.

77. Minute, 3:0: Sergio Agüero! Sterling lanciert Agüero, welcher problemlos an Korb vorbeizieht und Yann Sommer verlädt. Einziger Makel: Agüero stand bei der Passabgabe von Sterling wohl knapp im Offside.

91. Minute, 4:0: Kelechi Iheanacho! Der Ex-Schalker Sané verlädt die halbe Fohlen-Abwehr und bedient den ebenfalls eingewechselten Iheanacho mustergültig im Strafraum, welcher unbedrängt einnetzen kann. Sommer ist zwar noch dran, aber ohne Abwehrchance.

Der Beste: Sergio Agüero. Der Gaucho ist von Beginn weg aktiv, wirblig. Die Fohlen-Defensive bringt ihn nie unter Kontrolle. Der Ertrag: Ein Hattrick, ganz stark!

Der Schlechteste: Christoph Kramer. Der Gladbacher findet nie in die Partie, verschuldet den Penalty zum 0:2, holt sich Gelb ab und wird nach 38 Minuten bereits ausgewechselt.

Das gab zu reden: Die Partie wurde aufgrund des schlechten Wetters vom Dienstag auf Mittwoch verschoben. Viele Gladbacher sind bereits wieder abgereist. Immerhin wird den Fohlen-Fans das Ticket zurückerstattet.

Statistik: Ein Schussverhältnis von 20:3 spricht eine eindeutige Sprache.

So gehts weiter: Zurück in den Liga-Alltag. Beide Teams stehen am Samstag wieder in der Liga im Einsatz. Manchester City empfängt Bournemouth und bei Mönchengladbach ist Bremen zu Gast.