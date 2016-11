Drei Spiele sind in der Gruppe F absolviert. In der Tabelle ganz oben steht aber nicht etwa das grosse Real Madrid, sondern die Kampf-Equipe Borussia Dortmund. Doch der Vorsprung ist hauchdünn. Lediglich das bessere Torverhältnis (+2) ist für die Thronbesetzung des BVB ausschlaggebend.

Im heimischen Signal Iduna Park soll diese heute Abend gegen Sporting Lissabon gefestigt werden. Die Chancen dafür sind intakt, zumindest wenn man der Statistik Glauben schenkt.

Während das Team um Roman Bürki wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen ungeschlagen ist, warten die Portugiesen seit drei Partien auf ein Erfolgserlebnis. Auch beim letzten direkten Kräftemessen vor knapp zwei Wochen lässt das Team von Thomas Tuchel die Muskeln spielen, feiert einen 2:1-Auswärtssieg.

Eine Niederlage, welche die «Löwen» in Bedrängnis bringt und die Möglichkeit auf eine Achtelfinal-Qualifikation deutlich mindert. Geht Sporting auch heute leer aus, ist das CL-Out nahezu besiegelt. Eine denkbar düstere Ausgangslage, zumal man auf deutschem Boden in elf von zwölf Duellen als Verlierer vom Feld trabt.

Und als ob das nicht genug wäre, verfügen die Gelb-Schwarzen mit Pierre-Emerick Aubameyang einen brandheissen Knipser in ihren Reihen. In allen drei Einsätzen in der Königsklasse topft der Goalgetter aus Gabun. Führt er heute seine Serie fort?

