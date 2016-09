Yann Sommer ist für die Deutschen der Buhmann

Goalie sein. Gibt es einen undankbareren Job im Fussballgeschäft? Egal, wie oft man hext, einmal danebengegriffen, wird man zum Flutschfinger, zum Fliegenfänger, zum Depp.

Keiner weiss das besser als Yann Sommer. Gegen Barcelona ist er für einen Sekundenbruchteil nicht auf der Höhe, kann einen Schuss von Luis Suarez nicht festhalten, Piqué erbt, Gladbach verliert – und niemand spricht mehr von den Paraden des Schweizers. Ganz im Gegenteil: Er ist der Buhmann!

«Sommer patzt», titelt «bild.de». «Der vielleicht bitterste Abend seiner Karriere», schreibt «Focus». «Er ist an beiden Toren schuld», wettert Lothar Matthäus. Vor dem Ausgleich durch Arda Turan bleibt der Schweizer auf der Linie statt dem Pass entgegen zu gehen, dann sei er beim Schuss des Türken in die Knie gegangen und habe den Weg zum Treffer unter die Latte freigemacht, so der 55-jährige «Sky»-Experte. Ob der deutsche Rekord-Nationalspieler selbst den Ball gehalten hätte? Nun ja.

Für Sommer selbst (und auch für die deutschen Medien) ist der erste Gegentreffer kein Thema, für den zweiten hingegen übernimmt der Ex-FCB-Keeper die volle Verantwortung: «Fehler passieren. Der Ball ist mir weggesprungen, ich kann es nicht mehr ändern. Die Mannschaft hätte heute einen Punkt verdient gehabt. Wir haben viel geackert, sind viel gelaufen und haben die Räume eng gemacht gegen eine Weltklasse-Mannschaft. Es ist sehr schade für uns.» Und schade für ihn, denn keiner spricht mehr über seine Paraden.