FCB - PSG: Urs Fischer geht auf Renato Steffen los! «Das war naiv!»

Es läuft die 43. Minute im Basler St. Jakob-Park, als Renato Steffen vier Meter vor der Torauslinie versucht, den Ball vor seinem Gegenspieler abzuschirmen. Doch der Nati-Spieler verliert den Zweikampf, Eckball statt Abstoss. Sekunden später stehts 0:1. «Da haben wir zu naiv gespielt. Der Ball muss einfach weg, wir aber kriegen so noch einen Eckball gegen uns, welcher das Tor bringt. Wir wurden für unsere Naivität bestraft», sagt FCB-Coach Urs Fischer nach dem Spiel und greift seinen Flügelspieler persönlich an: «Renato kann den Ball befreien, er kann ihn zu Suchy spielen, der frei steht. Der Ball wäre weg gewesen. Aber in solchen Situationen fehlt Renato die Erfahrung auf diesem Niveau. Da stossen gewisse Spieler an ihre Grenzen. Er wird seine Lehren daraus ziehen.»

Eine Lehre dürfte Steffen auch die Aktion kurz nach der Pause sein. Erst springt der 24-Jährige übermotiviert in PSG-Goalie Areola rein, dann motzt er seinen Gegenspieler auch noch lautstark an. Die Konsequenz: Gelbe Karte. Und weil es die dritte in der laufenden Kampagne ist, muss Steffen im kapitalen Spiel auswärts gegen Ludogorets zuschauen.

Es ist der negative Höhepunkt einer Leistung, die auf internationalem Niveau nicht reicht. Zwar sagt Fischer, dass man nicht vergessen dürfe, was für eine Mannschaft da auf der anderen Seite gestanden habe, aber der Trainer sagt auch, dass seine Mannschaft «in gewissen Situationen an Grenzen gestossen» sei auf diesem Niveau. Allen voran Steffen.