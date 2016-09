Kommentar zur neuen Champions League mit Nachteilen für Kleine

Geld regiert die Welt. Und den Fussball. Weil weder in Asien noch in Amerika einer Basel gegen Ludogorets sehen will, wird es dieses Duell in Zukunft kaum mehr geben.

Stattdessen: Tausend Mal Bayern gegen Barça, Atletico gegen Real, Manchester gegen Manchester. Und neu: Inter gegen Milan!

Ja, es klingt wie ein schlechter Witz: Obwohl der Drittplatzierte der Serie A in den letzten sieben Jahren sechsmal in der Quali hängen bleibt, stellt die italienische Liga (als Belohnung) bald vier fixe Vertreter in der Königsklasse.

Ist das im Sinne des Sports? Wo bleibt die Solidarität mit kleineren Klubs, die weniger Mittel zur Verfügung haben?

Wie es geht, zeigen uns ausgerechnet die Amerikaner. Ausgerechnet im Land des Kapitalismus haben sie ein System installiert, das zumindest im Sport soziale Züge hat, solidarisch ist.

Mit Gehaltsobergrenzen, einem Draftsystem und gerechter Verteilung der Einnahmen soll verhindert werden, dass ein paar wenige Klubs zu mächtig, zu reich werden.

Denn was die Menschen nicht sehen wollen, sind die immer gleichen Sieger. Dann lieber Basel gegen Ludogorets.