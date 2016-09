Das meint BLICK zu Fischers Taktik gegen Arsenal

«Der Mut ist entscheidend», sagte FCB-Trainer Urs Fischer vor dem Spiel in London. Rückblickend wirkt die Aussage wie ein Memo des FCB-Coaches an sich selbst.

Der FCB-Coach beweist gegen Arsenal zwar Mut in der Taktik. Stellt diese unerwartet komplett um. Das Problem dabei: Er versucht mutig zu sein, in dem er jeglichen Mut vermissen lässt. Klingt verwirrend – so wie die gewählte Taktik von Fischer auch.

In der Vergangenheit hatte Basel mit selbstbewussten, offensiven Auftritten in England Erfolg. Fischer, der ehemalige Verteidiger, entscheidet sich trotzdem für die Option Betonmischer. Wohlwissend, dass seine Defensive beim letzten Experiment mit drei Innenverteidigern und zwei Aussenverteidigern selbst gegen Lausanne nicht gut aussah.

Fischer verschenkt so mit Xhaka als Innenverteidiger seinen Pitbull im Mittelfeld und verursacht Abstimmungsprobleme in der Defensive. Im Mittelfeld fehlt Manpower, weil alle hinten in Reih und Glied warten und am Ende trotzdem mit einem einzigen Pass ausgehebelt sind. Kein Wunder frohlockte Arsenals Granit Xhaka nach dem Spiel über diese Taktik.

Fischer aber findet, dass es nicht an der Taktik gelegen habe, dass der FCB in London unterging. Er will unbedingt beweisen, dass er mehr drauf hat als 4-2-3-1, dass er nicht nur der FCZ-Urs oder der Thun-Urs ist, dass er das Format für die grosse Bühne hat.

Nur: Mit solch erzwungenen Experimenten aus dem Nichts wird sich der sonst so bodenständige Fischer untreu. Und das ist nicht mutig, sondern gefährlich. Für den FCB und für ihn.