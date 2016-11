Kommentar: Das ist zu wenig, Urs Fischer!

Es gibt Fussballbosse, die schwören ihrem Trainer vor wichtigen Spielen die Treue, um hinterher den Daumen zu senken.

Und es gibt Präsidenten wie Bernhard Heusler. Der sagt Dinge wie: «Wir stellen einen Trainer nicht wegen eines internationalen Spiels in Frage, so wie ich nicht sagen würde, er sei der Richtige für drei Jahre, wenn er zweimal gegen PSG gewonnen hätte.»

Lobenswert in einem Business, das von Zufällen, von knappen Millimeter- und fragwürdigen Schiri-Entscheiden lebt. Auch gegen Rasgrad hätte das Spiel am Ende in die eine oder andere Richtung kippen können.

Nein, beim FCB zählt nicht der kurzfristige Erfolg, sondern die Nachhaltigkeit. Wie entwickelt sich die Mannschaft? Zeigt sie mitreissenden Fussball? Ist sie taktisch flexibel? Sorgt sie auf der internationalen Bühne für magische Nächte? Werden die jungen Spieler gefördert?

Fragen, auf die Urs Fischer bislang kaum befriedigende Antworten gefunden hat. Zwar hat er noch immer die Chance, international zu überwintern, den Zauber früherer Jahre hat er aber noch nicht versprüht. Zwar wird er aller Voraussicht nach den zweiten Meistertitel in Folge feiern. Junge Spieler, die als Fischer-Entdeckung gelten, gibts aber kaum. Das ist zu wenig.

Kurzum: Überragende Arbeit hat Fischer nicht geleistet. Noch bleibt ihm Zeit. Am 6. Dezember muss der FCB zu Hause im Joggeli gegen Arsenal mehr Punkte holen als Rasgrad in Paris.

Was es braucht, ist eine magische Nacht. Und wenn auch dieses eine Spiel nicht über Fischers Schicksal entscheiden wird: Positive Resultate haben im Fussballgeschäft noch keinem Trainer geschadet.