Der eine ist laut und gilt als Badboy, der andere sagt selten zwei Worte, wenn auch nur eines reicht. Der eine sorgt regelmässig für Skandale, der andere schreibt nur mit Toren Schlagzeilen.

Heute kommts zum Wiedersehen zwischen PSG-Verteidiger Serge Aurier und Seydou Doumbia. Ein Duell, auf das der FCB-Stürmer gerne verzichtet hätte: «Aber so ist Fussball. Manchmal kreuzen sich die Wege auf dem Platz. Serge ist wie ein Bruder für mich. Gegen ihn zu spielen wird sicher sehr schwierig.»

An freien Tagen fährt Doumbia oft von Basel nach Paris, um Aurier zu besuchen, die beiden kennen sich aus gemeinsamen Tagen bei der ivorischen Nationalmannschaft.

Heute Abend ruht die Freundschaft für 90 Minuten. Obs auf dem Rasen zum direkten Duell kommt, ist jedoch ungewiss. Aurier leidet an einer Knöchel-Verletzung. Sein Einsatz in der Startformation ist fraglich.

So oder so ist für Doumbia klar: Er will seinem Bruder keine Geschenke verteilen: «Ich habe in der Champions League schon viele Tore geschossen und werde nicht damit aufhören.» 16 Mal hat der ehemalige ZSKA-Angreifer in der Königsklasse schon getroffen, in dieser Saison wartet er aber noch auf sein erstes Erfolgserlebnis auf internationalem Parkett.

Ob es daran liegt, dass der FCB in der Meisterschaft kaum gefordert wird und deshalb Mühe hat, den Schalter umzulegen? «Es stimmt, die Champions League ist ein anderes Niveau. Aber Fussball bleibt Fussball», antwortet Doumbia. Und er glaubt, dass seine Basler «sehr, sehr weit kommen können.»

Im Hinspiel vor zwei Wochen deutet die Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit an, zu was sie fähig ist. Zig Chancen spielen sich die Basler heraus, Tore fallen keine. Auch Doumbia sündigt im Abschluss: «Das passiert! Ich habe immer Lust zu treffen und wenn es nicht klappt, dann ist es schwierig, dies zu akzeptieren.»

Heute will er es besser machen. Auch wenns gegen seinen Bruder geht.

Verfolgen Sie das Duell Basel gegen PSG ab 20.45 Uhr live auf BLICK im Ticker und Stream.