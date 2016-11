Bürki hält die Null fest Dortmund steht in den Achtelfinals der Champions League

Drei Spiele, drei Tore! Pierre-Emerick Aubameyang trifft in der Champions League bisher am Laufmeter. Und heute? Gegen Sporting fehlt der Gabuner – weder verletzt noch gesperrt... Was ist los?

Der Topskorer wird aus dem Kader gestrichen! Laut «ZDF» aus internen Gründen. Gegenüber «Sky» sagt BVB-Boss Watzke im Vorfeld des Spiels: «Ich möchte dies nicht kommentieren.» Als bei Trainer Thomas Tuchel nachgehakt wird, sagt dieser: «Die Suspendierung dauert bis am Donnerstag.»

Für Aubameyang steht Adrian Ramos in der Startelf. Und der schlägt sogleich zu: In der 12. Minute nickt der Kolumbianer eine Ginter-Flanke ein. Zuvor ist den Dortmundern bereits ein Penalty verwehrt geblieben (2.).

In der Folge versteckt sich der Aussenseiter aus Lissabon keineswegs, ist dem BVB ebenbürtig. Goalie Roman Bürki kriegt einiges zu tun. Die nächste dicke Chance hat aber wieder Dortmund: Pulisic trifft nur die Latte (34.).

Auf die zweite Hälfte hin kommt André Schürrle in die Partie. Und damit mehr Dampf. Aber nur für kurze Zeit. Der deutsche Nationalspieler scheitert mit einem Freistoss am starken Rui Patricio.

Lissabon spielt weiterhin munter und frech mit. Bürki bleibt viel beschäftigt. So muss der BVB bis am Schluss um die drei Punkte zittern. Trotzdem macht Dortmund die Achtelfinal-Qualifiaktion klar. (leo)