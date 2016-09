Cool. Selbstbewusst. Entspannt. Die Geschichte als England-Schreck im Rücken.

Die Brust breit. So reiste der FCB nach London zum Knüller gegen Arsenal. Yes, we can! Ja, wir können auch gegen Arsenal was holen, sagte man sich beim FCB.

Jetzt ist klar: No, we can’t. Die Gunners ballern den FCB aus dem Stadion!

Im Gegensatz zu Basels U19, die zuvor Arsenals Nachwuchs sensationell mit 2:1 geschlagen hat, werden die Profis im Emirates Stadium von der Truppe von Arsène Wenger zersaust und zerlegt. Mann, geht das schnell. Mann, sind die gut. Mann, ist der FCB überfordert.

Wie sehr? So sehr: Wenn es zur Pause statt 0:2 auch 0:5 gestanden hätte, man hätte Arsenal immer noch mangelnde Chancenauswertung vorwerfen müssen! Cazorla, Iwobi, Walcott, Özil und Sanchez schrauben die Basler vor allem in Halbzeit eins auseinander. Und das obwohl FCB-Coach Urs Fischer beweisen wollte, dass er taktisch variabel ist und Xhaka als fünfter Verteidiger spielen liess.

Nur: Seine Taktik wird gegen die Kanoniere zum Rohrkrepierer. Baumeister Fischer bringt hinten die Betonmauer und hofft vorne auf den ehemaligen Maler Steffen. Bitter: Der Verputz bröckelt schon nach 7 Minuten ab und offenbart Riesen-Löcher in der Mauer.

Die Abstimmung zwischen Neo-Innenverteidiger Xhaka und dem Rest stimmt wie zu oft nicht. Cazorla spielt in die Schnittstelle zwischen Xhaka und Suchy auf Sanchez. Balanta hebt in der Mitte das Offsides auf. Flanke Sanchez. Der überragende Walcott reisst ein Loch zwischen dem pennenden Traoré und dem zurückgeilten Xhaka. Kopfball aus 4 Metern. 0:1!

Das zweite Mal schlägt die Kanonenkugel nach 26 Minuten ein. Sanchez in die Schnittstelle zwischen Balanta und Xhaka. Wieder sagt Walcott tschüss, enteilt und trifft.

Was danach folgt ist für den FCB an diesem Abend die beste Nachricht: weil Arsenal in Halbzeit zwei Gänge runter schaltet, Basel sich doch noch etwas fängt und mit Bjarnason (64.) und Sporar (88.) doch noch Offensivaktionen hat, bleibts «nur» beim 0:2. Dass Sanchez (33./38./67.) und Özil (36./41.) dabei ihre Top-Chancen vergaben und so die Total-Demontage sein liessen, dürften die FCB-Stars wenigstens ganz cool gefunden haben.

Der Beste: Theo Walcott. Schnell. Flink. Technisch brilliant. Schiesst zwei Tore und zerlegt die FCB-Defensive in der ersten Halbzeit in ihre Einzelteile.

Der Schlechteste: Adama Traoré. Der Linksverteidiger kann schon in der Liga kaum glänzen, in der Champions League und gegen ein Kaliber wie Arsenal völlig überfordert. Abstimmung mit Balanta ist der Horror. Wird von Walcott zerzaust.

******

Arsenal – Basel 2:0 (2:0)

Emirates Stadium – 59993 Fans – SR: Makkelie (Ho)

Tore: 7. Walcott (Sanchez) 1:0. 26. Walcott (Sanchez) 2:0.

Arsenal: Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Cazorla, Xhaka; Walcott, Özil, Iwobi; Sanchez.

Basel: Lang, Suchy, Xhaka, Balanta, Traoré; Bjarnason, Zuffi, Fransson; Doumbia, Steffen.

Einwechslungen:

Arsenal: ­Elneny (70. für Iwobi). Oxlade-Chamberlain (70. für Walcott). Gibbs (75. für Monreal).

Basel: Sporar (58. für Doumbia). Elyounoussi (71. für Zuffi). Delgado (79. für Bjarnason). Gelb: 21. Suchy. 85. Elyounoussi (beide Foul).