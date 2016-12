Armer Yann Sommer :  Messi jagt Ronaldos Torrekord

Beim Clásico am letzten Samstag gab es eine warme Umarmung: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo herzten sich, bevor sie das Spielfeld betraten. Beim anschliessenden 1:1 zwischen Barcelona und Real Madrid gingen die beiden Superstars allerdings leer aus.

Heute kommt es zu einem weiteren Duell. Es ist ein Fernduell um eine Rekordmarke. Lionel Messi will Cristianos Rekord aus der letzten Saison knacken, als der Portugiese in sechs Gruppenspielen in der Champions League sagenhafte 11 Tore erzielte. Messi steht derzeit bei 9 Treffern. Heute Abend gegen Yann Sommer und dessen Gladbacher dürfte Messi deshalb besonders heiss sein.

In seiner Karriere hat Cristiano in der Champions League bisher 95 Mal getroffen. Messi kommt auf 92 Tore.

Die besten Torschützen in der UEFA Champions League nach der Gruppenphase

2016/17: Messi (9 Tore nach 5 Spieltagen)

2015/16: Ronaldo (11)

2014/15: Luiz Adriano (9)

2013/14: Ronaldo (9)

2012/13: Burak, Ronaldo (6)

2011/12: Gomez, Messi (6)

2010/11: Eto'o (7)

2009/10: Ronaldo (6)

2008/09: Benzema, Gerrard, Klose, Messi (5)

2007/08: Ibrahimović, Ronaldo (5)

2006/07: Drogba, Kaká, Morientes (5)

2005/06: Shevchenko (6)

2004/05: Van Nistelrooy (8)

2003/04: Drogba, Makaay, Pršo, Şükür (5)

2002/03: Crespo, Inzaghi (8) – nur erste Gruppenphase

2001/02: Elber, Trezeguet (6) – nur erste Gruppenphase

2000/01: Rivaldo, Simone (6) – nur erste Gruppenphase

1999/00: Jardel, Rivaldo (5) – nur erste Gruppenphase

1998/99: Zahovič (7)

1997/98: Henry (6)

1996/97: Bokšić, Artur, Jardel, Pantić, Simeone, Simone (4)

1995/96: Litmanen (6)

1994/95: Weah (6)

1993/94: Rufer (4)

1992/93: Sauzée (5)