Arsenals Lucas Perez schiesst Basel ab FCB verabschiedet sich aus Europa

Basel verliert gegen Arsenal 1:4. Damit wird der FCB nicht europäisch überwintern. Ludogorets sichert sich dank dem 2:2 in Paris die Europa-League-Qualifikation. Arsenal gewinnt die Gruppe, PSG wird Zweiter.

Das Spiel:

Basel spielt nach vorne, Arsenal sticht eiskalt zu. Zwei kleine Chancen brauchen die Gäste aus London, um die FCB-Träume nach 16 Minuten platzen zu lassen – 0:2. Danach ist Basel zwar engagiert, doch das Glück vor dem gegnerischen Tor bleibt verwehrt. Nach dem Seitenwechsel klingelts zur Vorentscheidung – die Gunners setzen zur Gala an. Arsenal spielt die Führung runter und gewinnt letztlich diskussionslos mit 4:1.

Die Tore:

8. Minute, 0:1 | Lucas Perez: Gibbs wird von Sanchez mit einem Heber in Szene gesetzt. Der Gunner legt quer. FCB-Balanta schlägt vor dem eigenen Tor ein Luftloch. Lucas Perez braucht nur noch einzuschieben.

16. Minute, 0:2 | Lucas Perez: Wieder ist es Gibbs, der das Tor vorbereitet. Sein Schuss wird von Vaclik in die Mitte abgelenkt, wo Lucas Perez goldrichtig steht – Doppelpack!

47. Minute, 0:3 | Lucas Perez: Das ist der Hattrick. Perez setzt sich im Laufduell gegen Balanta durch und trifft von halbrechts in die entfernte Ecke.

54. Minute, 0:4 | Alex Iwobi: Weiter Ball auf Mesut Özil. Der Deutsche legt zurück auf Iwobi und der Youngster schiebt ein.

78. Minute, 1:4 | Seydou Doumbia: Doumbia tänzelt sich durch die Arsenal-Abwehr. Nach einem Doppelpass mit Marc Janko steht er alleine vor Ospina und markiert den Ehrentreffer.

Der Beste: Lucas Perez. Beerdigt Basels Traum von Europa mit drei Toren fast im Alleingang. Die FCB-Abwehr machts ihm auch unglaublich einfach.

Der Schlechteste: Eder Balanta. Der Kolumbianer hat dreimal die Chance bei den Gegentoren zu klären, schaffts jedes Mal nicht. Beim Vierten irrt er wieder umher.

Das gab zu reden: Torschütze Lucas Perez steht bei Arsenals 2:0 haarscharf im Abseits. Sehr schwierig zu sehen.

So gehts weiter: Der FCB ist damit nur noch in den nationalen Wettbewerben vertreten. Kommenden Samstag empfangen die Basler in der Meisterschaft St. Gallen (20 Uhr).

**********

Basel – Arsenal 1:4 (0:2)

St-Jakob-Park 36'000 Fans

Tore: 8. L. Pérez 0:1. 16. L. Pérez 0:2. 47. L. Pérez 0:3. 54. Iwobi 0:4. 78. Doumbia 1:4.

Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta, Traoré; Serey Die, T. Xhaka; Elyounoussi, Delgado, Steffen; Janko.

Arsenal: Ospina; Gabriel, Holding, Koscielny, Gibbs; Ramsey, G. Xhaka; Iwobi, Özil, Lucas Pérez; Sanchez.

Einwechslungen:

Basel: Doumbia (54. für Delgado). Callà (59. für Elyounoussi). Zuffi (74. für Serey Die).

Arsenal: Elneny (70. für Sanchez). Giroud (70. für Ramsey). Walcott (74. für Özil).

Gelb: 36. Gibbs (Foul). 66. Balanta (Foul).