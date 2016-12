Schock im Joggeli: Gleich mit der ersten Chance gelingt den Gästen aus London das erste Tor!

In der 9. Minute lanciert Alexis Sanchez mit einem Ball in die Tiefe den mitaufgerückten Gibbs per Heber. Gibbs legt das Leder quer in die Mitte, dort schlägt FCB-Balanta ein Luftloch und Lucas Perez steht ganz alleine am zweiten Pfosten. Er braucht nur noch einzuschieben.

Nur sieben Minuten später erhöht der gleiche Lucas Perez auf 2:0.