Xamax bleibt am FCZ dran. Derbysieg für Aarau

Der FC Aarau gewinnt in Wohlen mit 4:1, Xamax setzt Zürich unter Druck und Le Mont verliert in Wil.

Das Elend beim FC Wohlen geht weiter. Im Derby zu Hause gegen den FC Aarau werden die Freiämter mit 1:4 zerlegt. Die Bilanz von Neo-Coach Gabriele: 3 Pleiten in 3 Spielen. In den beiden Ligaspielen kassierte das Schlusslicht 10 Tore. Es ist sogar bereits die sechste Ligapleite in Serie!

Xamax kann sich nach der knappen Cup-Niederlage gegen Sion wieder rehabilitieren, gewinnt in Chiasso mit 2:1. Die Neuenburger ziehen dank des Vollerfolgs mit dem FCZ gleich. Der Tabellenleader ist in der morgigen Partie gegen Servette also gefordert.

Der FC Wil wird seiner Favoritenrolle gegen Le Mont gerecht, schlägt die Waadtländer zu Hause mit 2:0. Karasaukas (41.) und Nganga (84.) sind für die Tore zuständig. (sin/aes)