Ex-Xamax-Chef Bulat Tschagajew muss vielleicht 3 1/2 Jahre in Haft

Noch einmal wird der Fall der Xamax-Pleite im Schloss Neuenburg aufgearbeitet. Es ist die wohl bizarrste Pleite des Schweizer Fussballs. Als der Tschetschene Bulat Tschagajew im Frühling 2011 die Aktenmehrheit von Xamax übernimmt, tritt er mit dem Versprechen an, den Klub in die Champions League zu führen.

Was folgt sind Monate der Irrungen und Wirrungen. Einmal bedroht Tschagajew die Spieler in der Garderobe, als sie im Cupfinal in der Halbzeit 0:2 zurückliegen: «Ich bringe euch alle um!» Ein andermal kommt er mit bewaffneten Bodyguards in die Kabine. Trainer werden eingestellt und nach wenigen Wochen gefeuert.

Besonders grotesk ist der Fall des brasilianischen Torhüters Galatto, den Tschagajew holt, ihm einen Vertrag für 200'000 Franken anbietet, ihn nach einem Spiel wieder feuert und mit einer Abgangsentschädigung von 115'000 Franken in die Wüste schickt.

Mit einer angeblichen Bankgarantie der Bank of America über 35 Mio. Dollar versucht Tschagajew den drohenden Konkurs im Herbst 2011 abzuwenden. Im Januar 2012 wird dem Klub die Lizenz entzogen. Xamax ist pleite.

Vor Gericht steht Tschagajew wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung. Tschagajew selber ist diesmal nicht erschienen. Er liess sich kurzfristig entschuldigen. Nachdem er Ende August bei seiner Einvernahme versprochen hatte, Spielern und Trainern die geschuldeten Gehälter auszubezahlen, sei er nun «auf einer dringenden Geschäftsreise, um Geld zu beschaffen», wie er dem Gericht ausrichten liess.

Im Zeugenstand steht an diesem Morgen Tschagajews ehemalige Sekretärin. Welchen Geschäften Tschagajew nachgegangen sei, will der Staatsanwalt wissen. Das könne Sie nicht beantworten, sagt die Sekretärin. Tschagajew selber bezeichnete sich im August als «Businessman».

Der Staatsanwalt forderte in seinem Plädoyer eine Gefängnisstrafe von 3,5 Jahren. Das Urteil wird Ende Oktober erwartet.