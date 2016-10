FC Wohlen suspendiert Junioren-Coach: Unzulässiger Kontakt mit Kindern

Aufruhr in Wohlen! Nachdem BLICK am Mittwoch aufdeckte, dass ein Juniorencoach der Aargauer bei seinem früheren Arbeitgeber FCZ entlassen wurde, weil er mehrmals verbotenen privaten Kontakt mit seinen Junioren hatte, machen sich die Eltern der Wohlen-Junioren Sorgen. Vor allem, weil der 47-Jährige auch in Wohlen erneut privaten Kontakt mit den Kindern suchte.

Ein Video seines Juniors kommentiert er auf Instagram zum Beispiel mit einem Herzchen. Die Mutter des entsprechenden Juniors sagt am Mittwoch zu BLICK: «Ich wusste, dass sie auf Instagram befreundet sind. Vielleicht war es naiv von mir, dass ich mir nichts dabei dachte.» Die Mutter eines anderen Spielers sagt: «Ich stand unter Schock, als ich den BLICK-Bericht las. Ich will nicht, dass der Trainer privat Kontakt mit meinem Sohn hat. Dass er das trotz seiner Vorgeschichte wieder tut, löst gemischte Gefühle aus.»

Der FC Wohlen hat jetzt entsprechend und vorbildlich reagiert. Am Mittwochabend wurden die Eltern aller Juniorenteams zu einer Sondersitzung eingeladen, um über den Fall zu informieren.

Der Coach wurde bis zum Abschluss aller Abklärungen bis auf weiteres suspendiert. Sollten allerdings nicht noch weitere Vorfälle ans Licht kommen, will Wohlen am Coach aber festhalten. In Zukunft ist den Trainern der private Kontakt via soziale Medien mit den Kindern jedoch verboten.