Wieder Wirbel bei Wil! :  Klub-Boss hat keine Arbeitsbewilligung

Kaum ein Tag vergeht ohne eine neue Meldung vom FC Wil.

Erst vor fünf Tagen wurde Trainer Ugur Tütüneker entlassen, weil in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft bei der als Terroristenorganisation eingestuften Gülen-Bewegung ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt.

Diesmal geht es um die fehlende Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung von Verwaltungsrat Abdullah Cila. Gemäss des «St. Galler Tagblatt» bestätigt das St. Galler Amt für Wirtschaft und Arbeit die fehlenden Papiere von Cila.

Wieder eine fehlende Arbeitsbewilligung. Schon in der Sommerpause fehlte diese Tütüneker und dessen Assistenten Necati Uzun. Sie mussten in die Türkei zurückreisen und fehlende Dokumente besorgen.

Jetzt trifft es Cila, der in Wil verlängerter Arm von Klubbesitzer und Milliardär Mehmed Nazif Günal ist. «Erst als bei Tütüneker die Bewilligung fehlte, fiel uns auf, dass auch ich eine brauche», sagt Cila zu BLICK. «Da ich ehrenamtlich arbeite, war mir das nicht bewusst. Danach haben wir natürlich sofort alles Nötige veranlasst. Dieser Prozess läuft jetzt ganz normal. Wir halten uns an die Vorschriften.»

Allerdings schützt Unwissen vor drohender Strafe nicht. Cila muss sich nun bis zum Eintreffen der Papiere ausser Landes begeben. «Ich reise am Freitag nach Istanbul», sagt er. Die Trainersuche muss er also am Telefon fortsetzen. Offenbar ist der Kreis der Anwärter auf die Tütüneker-Nachfolge mittlerweile auf drei Schweizer Coaches eingedampft worden.