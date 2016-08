Verfolgerduell im Stade de la Maladière: Neuchâtel Xamax empfängt den FC Aarau. Für beide Teams heisst es gewinnen, will man am Spitzenreiter Zürich dran bleiben.

Die Gastgeber bauen auf ihre Heimstärke, die Romands sind in der Maladière seit fast einem Jahr ungeschlagen. Die letzte Niederlage setzte es am 20. September 2015 im Schweizer Cup gegen den FC Luzern ab. In der Challenge League verlor man zu Hause zuletzt am 23. August 2015 gegen den FC Biel.

Aber auch die Gäste aus dem Aargau haben eine stattliche Auswärtsbilanz vorzuweisen. Die letzte Auswärtsniederlage setzte es am 21. November 2015, in der Maladière, beim heutigen Gegner ab.

Ob das auswärtsstarke Aarau die Neuenburger Festung einreissen kann?

Verfolgen Sie das Spiel ab 19.45 Uhr live bei uns im Ticker. (aes)