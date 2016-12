Tütüneker gehts in der Türkei an den Kragen :  Ex-Wil-Trainer drohen 22 Jahre Knast!

Am Montag entlässt der FC Wil seinen Trainer Martin Rueda. Aber in noch viel grösseren Schwierigkeiten steckt Ruedas Vorgänger Ugur Tütüneker (53)!

Dem Ex-Trainer droht in der Türkei der Prozess wegen seiner angeblichen Mitgliedschaft in der «Fethullah Terror Organisation» (FETÖ), die nach Ansicht von Staatschef Recep Tayyip Erdogan hinter dem gescheiterten Militärputsch vom Juli stehen soll.

Als im August der Haftbefehl gegen Tütüneker ausgestellt wird, stellen die türkischen Investoren des FC Wil den erst im Sommer geholten Trainer sofort frei. Bei der Einreise in der Türkei wird er verhaftet, verhört und vorerst wieder auf freien Fuss gesetzt.

Nun hat die Staatsanwaltschaft eine 92-seitige Anklageschrift eingereicht. Im Visier sind neben Tütüneker auch Ismail Demiriz und Arif Erdem, alle drei sind ehemalige Stars von Galatasaray und türkische Ex-Natispieler.

Demiriz sitzt bereits in Haft, Erdem ist auf der Flucht. Diese Woche entscheidet der Strafgerichtshof in Istanbul, ob er auf die Klage eintritt oder nicht. Falls ja, drohen Tütüneker und Co. bis zu 22 Jahre Haft!