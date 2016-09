Aarau–FCZ: Pausen-Zoff zwischen Schällibaum und Forte!

Toller Challenge-League-Spitzenkampf auf dem Brügglifeld!

Der FCZ holt dank einem Aarauer Eigentor in der 94. Minute noch einen Punkt und wendet die erste Liga-Pleite der Saison ab.

Passiert ist aber noch was anderes: Zwischen FCZ-Coach Uli Forte und FCA-Trainer Marco Schällibaum kommts zur Pause zum Körperkontakt.

Forte stellt sich Schällibaum in den Weg, als der in die Kabine will. Und der FCA-Trainer prallt in Forte rein. Aarauer und Zürcher Betreuer müssen die beiden Heisssporne trennen.

Schällibaum sarkastisch zu BLICK: «Er wollte sich wohl die Schuhe binden!» Forte beschwichtigt: «Peanuts! Ich wollte mich nur drehen, und dann sind wir kurz aneinander geraten.»

Der Auslöser für die «Hektik»: FCZ-Flügel Roberto Rodriguez fiel im Aarauer Strafraum nach einem Zweikampf mit Stéphane Besle. Die beiden berühren sich – ein Pfiff wäre kein Skandal! Eine Pleite hätte dieser starke FCA jedoch nicht verdient.