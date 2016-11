Für Anhänger von torreichen Spielen könnten es heute im Letzigrund harte 90 Minuten werden: In den letzten fünf Partien zwischen dem FCZ und Aarau fielen gerade mal drei magere Törchen.

Dass die Zürcher, die in dieser Saison in dreizehn Ligaspielen erst sieben Tore kassiert haben, am Donnerstag in der Europa League ebenfalls 0:0 spielten, lässt ebenfalls nicht unbedingt Hoffnungen auf ein Offensivspektakel aufkommen.

Immerhin: Als die Stadtzürcher im September auf dem Brügglifeld gastierten, gabs ein 1:1 – für diese Affiche also schon fast opulente Verhältnisse.

Aber egal, wie viele Tore im Challenge-League-Duell fallen: Richtig spannend bleibts auch nach dem Schlusspfiff. Am Abend werden die Cup-Viertelfinals ausgelost – und sowohl der FCZ als auch Aarau sind noch mit von der Partie.

Verfolgen Sie das Spiel ab 15 Uhr live im Ticker!