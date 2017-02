Spieler zur Krisensitzung aufgeboten :  High Noon beim FC Wil!

Beim FC Wil brennt der Baum! Der Ausstieg der türkischen Investoren wird immer konkreter. Nach BLICK-Informationen ist heute der Tag, an dem der Scherbenhaufen nicht mehr zu kitten ist. Sprich: Die Türken sind nach rund eineinhalb Jahren in Wil Geschichte.

High Noon in Wil! Alle Spieler, Staff-Mitglieder und weitere Angestellte des Vereins wurden für heute zu einer Krisensitzung in den VIP-Raum der IGP Arena aufgeboten. BLICK liegt dieses Schreiben, das via Whatsapp an alle Betroffenen verschickt wurde, exklusiv vor.

Das Programm beinhaltet eine «weitere Information», gefolgt von Einzelgesprächen über den ganzen Tag verteilt. «Danach sprechen wir mit jedem Einzelnen von euch über seine aktuelle Situation. Dazu könnt ihr gerne euren Spielerberater oder eure Eltern dazu nehmen», heisst es.

Die Message wurde im Namen des Verwaltungsrats um Vizepräsident Roger Bigger verfasst. Kein einziger türkischer Name taucht noch im Schreiben auf. Gerüchteweise hat Investor Mehmet Nazif Günal die Klub-Aktien bereits nach Frankreich verkauft.

Wahrscheinlich wird den Spielern nahegelegt, sich noch einen neuen Verein zu suchen. Das Transferfenster innerhalb der Schweiz ist noch bis 15. Februar geöffnet. Wer bleiben will oder muss, wird Lohneinbussen in Kauf nehmen müssen.

Durch die komfortable Lage auf dem dritten Rang der Challenge League könnte ein Wiler Rumpfteam trotz des Finanzdesasters womöglich den Ligaerhalt schaffen.

Der Verein wird am Mittwochabend um 18 Uhr auf einer Pressekonferenz informieren und ausführlich zur aktuellen Situation Stellung nehmen.