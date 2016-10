Sieben Tore im Letzigrund :  Der FCZ lässt Schaffhausen keine Chance

Da hat sich der Besuch in den Letzigrund aber gelohnt! Die Fans kommen in den Genuss eines Sechs-Tore-Wahnsinns in der ersten Halbzeit.

Ein Eigentor von Nejc Mevlja lässt die Zürcher bereits in der zweiten Spielminute zum ersten Mal jubeln. Schaffhausen setzt in der Startviertelstunde keine Akzente. Antonio Marchesano baut in der 13. Minute die Führung aus, 2:0. Ist das Spiel jetzt schon gelaufen? Denkste.

Denn: Demhasaj Shkelqim bringt die Schaffhauser in der 21. Minute zurück ins Spiel. Der Anschlusstreffer beflügelt, Schaffhausen schnuppert gar am Ausgleich. Doch Armin Alesevic bringt in der 28. Minute den zwei-Tore-Vorsprung wieder zurück. 3:1 für den FCZ.

Schaffhausen bleibt weiter kämpferisch. Und der Anschlusstreffer gelingt ein zweites Mal (36.). Wieder ist es Demhasaj Shkelqim – und wieder kann der FCZ sofort reagieren. Marco Schönbachler markiert noch vor der Pause das 4:2.

In Durchgang zwei bricht Adrian Winter mit dem 5:2 in der 56. Minute dem FCS das Genick. Danach passiert nichts mehr. Schaffhausen bleibt auch im achten Spiel in Folge ohne Sieg, Zürich marschiert weiter in Richtung Super League.

Wil bleibt dem FCZ auf den Fersen: 5:1-Sieg gegen Winterthur. (aho)