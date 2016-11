Fünf Wochen und gleich viele Spiele lang hat die Serie der Wiler Ungeschlagenheit angedauert. Doch am vergangenen Montag erwischt es das Team von Martin Rueda wiedereinmal. Die Äbtestädter verlieren ihr Spiel gegen Aufsteiger Servette mit 1:2.

Mit einem Sieg heute gegen Chiasso können die Wiler den Rückstand wieder auf zehn Punkte verkürzen. Verlieren sie, können die Ostschweizer den Aufstieg in die Super League wohl endgültig abschreiben.

Definitiv nichts mit dem Aufstieg hat Chiasso zu tun. Die Tessiner liegen derzeit auf dem zweitletzten Tabellenrang. Gegen Wil hat Chiasso seit 2014 nicht mehr gewinnen können. Das letzte Aufeinandertreffen im September konnten die Wiler gar mit 4:0 für sich entscheiden.

Ein sicherer Sieg also für den FC Wil? Nicht unbedingt, denn die Tessiner haben sieben ihrer zehn Punkt auf fremden Terrain gewonnen und dabei in sechs Spielen lediglich fünf Tore kassiert. Damit haben sie auswärts am drittwenigsten Tore kassiert. (aho)

Gewinnt Chiasso erstmals seit zwei Jahren gegen Wil? Erfahren Sie es ab 19.45 Uhr live auf BLICK im Ticker!