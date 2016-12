Romand–Derby gegen Le Mont Bleibt Xamax am FCZ dran?

Das heimstarke Xamax, bisher sechs Siege in acht Heimspielen, will auch heute gegen Le Mont einen Dreier einfahren. Nur der Leader aus Zürich hat eine noch bessere Bilanz im eigenen Stadion (Neun Spiele, acht Siege, ein Unentschieden).

In der Tabelle liegen die Neuenburger auf Rang zwei – bereits 13 Punkte hinter dem FCZ. Ein Sieg muss also her, um den Rückstand wieder auf zehn Zähler zu verkürzen und sich eine minimale Aufstiegschance zu wahren.

Die Gäste aus Lausanne indes haben ganz andere Probleme: Sie dümpeln derzeit im Mittelfeld der Tabelle auf Rang 6 herum, sind seit vier Spielen sieglos. (aho)

Kann Le Mont in Neuenburg punkten? Erfahren Sies ab 19.45 Uhr live im Ticker auf BLICK.