Prost auf den FCZ-Aufstieg: Basler Brauerei lanciert «Ueli Forte»-Bier

Stark, wie sich der FCZ im Moment präsentiert. Die Challenge League führt der Absteiger nach einem Drittel der Saison mit sieben Punkten Vorsprung an. Bis aufs Heimspiel gegen Le Mont (1:1) keinen Stolperer. Und dies obwohl das Team von Uli Forte auch in der Europa League eine starke Rolle spielt. Mit vier Punkten aus drei Spielen haben die Zürcher noch beste Chancen, europäisch zu überwintern. Auch im Cup-Wettbewerb ist der Titelverteidiger nach dem 2:1 gegen St. Gallen noch vertreten.

Wie stark der FCZ im Moment auftritt, hat man auch in Basel registriert. So stark, dass man sich am Rheinknie sehnlichst die Duelle gegen den grössten Rivalen der letzten Zeit zurückwünscht. So stark, dass die Basler Bierbrauerei Fischerstube ihr Sortiment an «Ueli»-Bieren erweitert hat. Der Slogan für ihr neues, «spritziges Ueli Forte» lautet: «Ein Bier für Aufsteiger». Die Basler wünschen dem FCZ den sofortigen Wiederaufstieg, «denn ohne einander ist der Schweizer Fussball – wie die Brauerei findet – langweilig.»

Der FCZ ist auf bestem Weg zurück ins Oberhaus. Das Erfolgsrezept von Forte und seinem Team: Ob Europa League, Cup oder Challenge League, sie nehmen Spiel für Spiel. Schluck für Schluck.

Macht der FCZ so weiter, wird er Ende Saison anstossen: auf den Aufstieg! Doch ausgerechnet der Trainer dürfte dies mit Wein tun. Forte: «Ich bin überhaupt kein Biertrinker!»

Übrigens: Die Basler müssen keine Angst haben, dass der Erzrivale unter «Ueli» Forte nicht plötzlich auch noch zu stark für den FCB wird – wie im letzten Jahrzehnt bei den Meistertiteln 2006, 2007 und 2009. Dafür hat die Brauerei gesorgt: Das neue Bier hat nur 5% Alkoholgehalt. Richtig stark ist dann doch anders!