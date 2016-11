Penalty-Zoff wie bei Sadiku gegen Rodriguez... :  ...mit anderem Ausgang!

Am Donnerstag zofften sich Rodriguez und Sadiku um den Ball. Der Streit um die Penalty-Ausführung geht nicht immer so glimpflich aus wie bei den beiden FCZ-Stars.

share share share Martinez kontra Lanzafame, avagy mindenki gólt akar rúgni (Red card for not kicking a penalty)

Roberto Rodriguez will den Ball nicht hergeben. Armando Sadiku bewacht den Penaltypunkt. Die ungewöhnliche Szene, bei der sich die beiden FCZ'ler am Donnerstag gegen Villarreal um die Ausführung des Penaltys zoffen, macht die Runde. Am Ende ging sie bekanntlich gut aus: Rodriguez setzte sich gegen Sadiku durch und traf zum 1:1 gegen die favorisierten Spanier.

Die beiden Zürcher hatten dabei jedoch grosses Glück, dass der italienische Schiri Davide Massa derart cool und geduldig blieb.

Denn ein Schiedsrichter kann in einer solchen Situation auch anders, wie diese Bilder vom April 2013 aus der ungarischen Liga zeigen. Da zofften sich Martinez und Lanzafame von Budapest Honved um den Ball, ihr Mitspieler, der heutige Luganesi Vecsei verstand die Welt nicht mehr, und der Schiri mischte auch kräftig mit.