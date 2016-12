Nur noch letzte Details zu klären :  Murat Yakin zu Schaffhausen!

Wenn Sie nun denken. Lieber Leser, liebe Leserin, sie hätten zu viel getrunken, seien ihnen zwei Dinge gesagt: Erstens, macht nix, ist allen schon passiert, vielleicht gar ihrem Chef auf dem Weihnachtsfest. Und, wichtiger: Die Nachricht stimmt!

Murat Yakin steht kurz vor einem Deal mit dem FC Schaffhausen, dem Letzten der Challenge League. Dem L-E-T-Z-T-E-N!

Der Mann, der den FC Basel zu zwei Meistertiteln führte, in einen Europa-League-Halbfinal und in einen Viertelfinal, der 2014/15 den russischen Grossklub Spartak Moskau trainierte – er soll den FC Schaffhausen vorm Abstieg in die Promotion League retten und damit ver­hindern, dass die Munotstädter ein halbes Jahr nach Bezug ihres neuen Schmuckkästchens Lipo-Park in die Drittklassigkeit stürzen.

Yakin würde auf Axel Thoma folgen, der einer Serie von 11 Pleiten in 13 Spielen zum Opfer fiel.

Yakin, Ex-Profi bei GC, Stuttgart, Fenerbahce, Kaiserslautern und Basel, in der Challenge League? Ein Hammer! Schliesslich war er immer dann im Gespräch, wenn renommiertere Trainerstellen zu vergeben

waren: Stuttgart, Hannover, Wolfsburg. Und Yakin sagte noch im Frühling, dass ihn auch die Nati reizen würde.

Gleichwohl schloss er einen Job in einer unteren Liga nie kategorisch aus. In einem Interview mit BLICK sagte er Anfang Jahr: «Am Ende ist es entscheidend, dass der Klub motiviert und ambitioniert ist. Wenn das Projekt stimmt, kann das auch in der Challenge League oder im Nachwuchs sein.»

Nun ists wohl Tatsache. Und ambitioniert ist das Projekt. Der FCS, der 2014 noch an der Super League schnupperte, steckt sportlich im Tief. Und Präsident Aniello Fontana (69), der Mann, der den Verein mit Herzblut, Wissen und Geld am Leben hält, musste aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten.

Die sportlichen Geschicke sind vorerst in prominenten ­Händen: in denen von Murat ­Yakin.