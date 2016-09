Rueda wird neuer Wil-Trainer

Es ist acht Tage her, dass Ugur Tütüneker (53) im BLICK seine Rückreise in die Türkei ankündigt. Dabei wird er zu diesem Zeitpunkt in seiner Heimat mit einem Haftbefehl gesucht. Doch der deswegen beim FC Wil entlassene Trainer hat keine Angst vor einer Verhaftung. Er sagt damals: «Ich weiss nicht, was passieren wird.»



Jetzt hat Tütüneker Gewissheit. Er wird direkt bei der Einreise in Gewahrsam genommen! Die Zeitung «Sabah» berichtet, dass der Trainer am Atatürk-Flughafen bei der Passkontrolle festgenommen wurde. Dazu wurde sein Konto eingefroren. Danach wurde Tütüneker durch die Anti-Terror-Behörde der Polizei verhört.



Der Vorwurf: Tütüneker soll als Mitglied der «Fethullah Terror Organisation» (FETÖ) am gescheiterten Militärputsch beteiligt gewesen sein. Staatschef Recep Erdogan lässt mit harter Hand Tausende Personen verfolgen, die mit dem Staatsfeind Nummer 1, dem Prediger Fethullah Gülen, sympathisieren sollen. Der Ex-Wil-Trainer will sich von diesem Verdacht befreien. Er sagte letzte Woche: «Ich habe mein Land nie verraten.»



Wie Tütüneker ist gestern auch Wil-Verwaltungsrat Abdullah Cila nach Istanbul zurückgereist. Er hat keine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für die Schweiz (auf blick.ch) und muss jetzt bis zum Eintreffen dieser Papiere ausser Landes bleiben.



Von dort will er die Suche nach einem Tütüneker-Nachfolger vorantreiben. Die Wunschlösung war ein Schweizer Trainer, der sofort verfügbar ist. Nach BLICK-Informationen wird aber Wohlen-Trainer Martin Rueda nach Wil wechseln.



Rueda wird vierter Cheftrainer in einem Jahr. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es Trainer in Wil schwer haben. Selbst Interimstrainer Roland Koch, sonst Sportchef, bekam das beim letzten Spiel zu spüren – er fand sich auf der Tribüne wieder. Das Coaching übernahmen Assi Ercüment Sahin und Cila selber – während des Spiels oft mit einem Handy am Ohr