Die Neuenburger sind zu Hause eine Macht. Noch nie haben die Westschweizer in dieser Saison zuhause Punkte liegen gelassen. Fünf Spiele, fünf Siege – eine sackstarke Bilanz.

In der Tabelle liegt Xamax auf Rang zwei – fünf Punkte hinter dem Leader aus Zürich. Siegen die Neuenburger heute, bleiben Sie am FCZ dran, der am Samstag nur 1:1 gegen Le Mont spielte.

Wohlen wiederum braucht ein kleines Wunder, will man dem Favoriten Punkte abluchsen. Die Aargauer sind nicht gut in die neue Saison gestartet. Nach zehn Spielen liegt der FC Wohlen, punktgleich mit Chiasso, auf dem letzten Rang der Challenge League.

Kann Wohlen dem Favoriten Xamax ein Bein stellen? Verfolgen Sie die Partie live ab 19.45 Uhr auf Blick.ch im Ticker. (aho)