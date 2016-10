FC Wil plant Freizeit-Park: Kühner Geheim-Plan im Thurgau:

Der FC Wil zieht in den Thurgau – rund sechs Kilometer von der IGP-Arena entfernt soll ennet der Kantonsgrenze in Wallenwil TG in der Gemeinde Eschlikon die neue Basis des St. Galler Klubs entstehen. Spielort bleibt Wil – aber trainieren, verpflegen, ausruhen und teilweise auch wohnen sollen die Spieler künftig auf dem neuen Campus direkt neben der Bahnlinie Winterthur – St. Gallen.

Gemäss «St. Galler Tagblatt» sind sich der Klub der türkischen Investoren und die Bürgergemeinde Eschlikon als Landbesitzerin über den Verkauf einer rund 20'000 Quadratmeter grossen Fläche in der Wohn- und Industriezone einig. Weder Klub noch Bürgergemeindepräsident Marcel Müller bestätigen bisher den Deal.

Aber klar ist: Auf dieser Fläche ist ein Fussballfeld, Parkplätze, ein Schwimmbad und ein modernes Campus-Gebäude geplant. Es soll die Heimat für alle Mannschaften des Vereins werden, nicht nur für die Challenge-League-Profis.

Doch das ist nur die realistische Mini-Variante. BLICK liegt der Plan für eine Erweiterung des Campus vor. Die geplanten Ausbau-Etappen haben es in sich! Es existieren Projekte für die Überbauung von weiteren rund 60'000 Quadratmetern. Zwei weitere Fussballfelder, dazu Sportanlagen wie etwa für Tennis.

Und dann: Ein Radrennbahn, ein Freibad, Kletterwände, Infrastruktur für Biker und Skater. Es sind Pläne für einen grossen Freizeitpark! Eine Erweiterung, die gemäss BLICK-Informationen zumindest diskutiert wird. Ein neues Business wäre es für Wil-Besitzer Nazif Mehmed Günal nicht: Der Milliardär ist in der Türkei mit seiner MNG-Gruppe neben dem Bau-Gewerbe auch im Tourismus eine grosse Nummer.