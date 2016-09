Knapper 3:2-Sieg Winterthur dreht irre Partie gegen Servette!

Vier Auswärtsspiele in der Challenge League, vier Niederlagen – diese Negativserie wollen die Romands beenden und starten dementsprechend wie die Feuerwehr ins Spiel auf der Schützenwiese.

Nach einem katastrophalen Fehlpass von Winterthurs Marco Mangold in der eigenen Hälfte, lanciert Anthony Sauthier seinen Teamkameraden Jean-Pierre Nsamé. Der 23-jährige Stürmer fackelt nicht lange und schiebt in der 4. Minute zum 1:0 ein. Noch vor der Halbzeit schnürt der kamerunische Youngster nach herrlicher Vorarbeit von Alexandre Alphonse den Doppelpack. Es sind seine Ligatore fünf und sechs – damit ist Nsamé bester Topskorer der Challenge League.

Die Winterthurer dagegen kommen zu Beginn überhaupt nicht in Fahrt. Folgerichtig fällt der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich durch eine Standardsituation: Nach einem Corner legt Silvio auf Romain Dessarzin auf, der aus rund 20 Metern das Leder ins Netz hämmert.

Ebenfalls ein Hammer ist der zweite Treffer der Hausherren: In der 60. Minute setzt sich Basel-Junior Robin Kamber auf der rechten Seite durch und drischt den Ball unter die Latte. 2:2.

Weil Servette nachher eine Topchance nach der anderen liegen lässt, kommt es wie es kommen muss: Auf der Gegenseite zeigt Schiri Lukas Fähndrich nach einem Foul an Mangold völlig zurecht auf den Punkt. Joker Luka Sliskovic lässt sich diese Chance nicht nehmen und schiesst Winterthur in der 85. Minute so zu einem glücklichen 3:2-Sieg. (ajf)