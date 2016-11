Den Rekord stellt der FCZ am 25. September beim 1:1 in Aarau auf: Als Oliver Buff (24) in der 64. Minute Davide Chiumiento (31) Platz macht, steht ein Team auf dem Platz, welches im Schnitt exakt 30 Jahre alt ist. Heisst: Wären die Jahre gleichmässig verteilt, könnte der FCZ in der Senioren-Meisterschaft mitspielen. Goalie Vanins (36), Favre (32), Nef (34), Yapi (34), Kukeli (32) und Chiumiento (31) sind alle im Seniorenalter. Es ist mehr als eine Momentaufnahme. Der FCZ ist das Altersheim der Schweiz! Mit einem Altersdurchschnitt von 26,37 stellt er den ältesten Kader aller 20 Profiteams in der Super und Challenge League.

Viele Junge für wenig Geld

«Wir haben zwei, drei, die den Schnitt mächtig anheben. Doch sie bringen Leistung. Wie Vanins gegen Villarreal. Deshalb gehen wir nicht mit dem Zählrahmen dahinter, wenn wir den Kader zusammenstellen», sagt Präsident Ancillo Canepa. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass auf nächste Saison hin eine Verjüngungskur ansteht. Canepa: «Klar wird es Kaderanpassungen geben, wie jedes Jahr.»

Am anderen Ende der Alters-Tabelle steht Chiasso. Die Tessiner sind im Schnitt 22,81 Jahre jung! Da sind Goalie Andrea Guatelli (32), Stürmer Alberto Regazzoni (33). Der Rest: junge Wilde. Guatelli: «Rega und ich sind gefordert, auf und neben dem Platz.» Chiasso sieht sich als Ausbildungsverein. «Junge Spieler bekommen hier eine Chance. Es ist ein interessantes Projekt», sagt Guatelli. Nicht ganz freiwillig. In Chiasso fehlt es am Geld, Routine kostet.

Am Montag empfängt der Kindergarten das Altersheim der Fussballschweiz. Der Favorit ist klar: «Der FCZ ist keine Challenge-League-Truppe. Er gehört zu den drei besten Teams der Schweiz! Das hat man beim 1:1 gegen Villarreal wieder gesehen!»

Und wie sieht es im Ausland aus? In England und Italien stehen mit Chelsea (26,46 Jahre) und Juventus Turin (27,59) zwei Teams mit viel Erfahrung an der Spitze. Im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich. Da sorgen RB Leipzig (23,4) und Lucien Favres Nizza (23,24) für Furore.

Canepa: «Oberste Priorität hat nicht das Alter, sondern die Qualität.»

