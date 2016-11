Karlen mit Doppelpack :  Xamax nimmt wieder Fahrt auf

Xamax fährt den zweiten Sieg in Serie ein und nimmt wieder Fahrt auf.

Zuvor sind die Westschweizer in ein kleines Zwischentief gefallen, haben drei Mal in Folge keinen Dreier eintüten können. Die Folge: Der FCZ ist an der Tabellenspitze enteilt.

Dank des 3:0 zuhause gegen Chiasso verkürzt Xamax nun den Rückstand auf den Leader, der am Sonntag gegen Servette antritt, vorübergehend auf sieben Punkte. Für die Tore sind Nuzzolo (24.) und Karlen (84. und 90.) verantwortlich.

Im zweiten Samstagsspiel setzt sich Wohlen zuhause gegen Winterthur mit 1:0 durch. Das einzige Tor der Partie erzielt Pacar in der 27. Minute.