Kuranyi wäre fast beim FCZ gelandet

Bei den Stuttgarter Kickers herrscht seit Mittwoch Ausnahmezustand. Bei den Trainings fahren TV-Teams und Autogrammjäger auf. Der Grund: Kevin Kuranyi (34) hält sich beim deutschen Viertligisten fit!

Der ehemalige Nationalstürmer Deutschlands sagt zu BILD: «Ich danke den Kickers. Für mich ist das Mannschaftstraining ganz wichtig, um fit zu bleiben.» Noch ist Kuranyi ohne Verein. Bleibt er gar in Stuttgart? «Alles ist möglich», sagt er diplomatisch. «Beim nächsten Klub muss das Gesamtpaket stimmen. Es gibt auch noch ein Leben nach dem Fußball...»

Das Gesamtpaket passte in Zürich offenbar nicht. BLICK erfuhr, dass Kuranyi wohl beim FCZ unterschrieben hätte, wäre dieser nicht in die Challenge League abgestiegen. FCZ-Boss Ancillo Canepa bestätigt: «Kevin Kuranyi war hier in meinem Büro. Und er hat mich sehr beeindruckt. Er sieht übrigens viel jünger aus als er ist und er machte einen topfitten Eindruck. Nach dem Abstieg hat er dann abgesagt.»