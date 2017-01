Er trainiert jetzt bei Le Mont :  Neuer Tiefpunkt für Ex-FCB-Star Cabral!

Dort ein Schwatz mit Taulant Xhaka, da eine Umarmung mit einem Fan, Cabral hat auch dreieinhalb Jahre nach seinem Abgang noch Kollegen in Basel.

Damals, im Sommer 2013, wechselt der defensive Mittelfeldspieler vom FCB zu Sunderland in die Premier League, nun kehrt er zurück. Arbeitslos. Sein Vertrag beim FCZ wurde aufgelöst. Zurzeit hält sich der 28-Jährige beim FC Le Mont fit, bei der 1:2-Pleite im Testspiel gegen seinen alten Arbeitgeber steht er 45 Minuten auf dem Platz.

«Ich kenne ihn schon seit etlichen Jahren», sagt Le Monts Präsident Serge Dupperret. Daran, dass Cabral die Rückrunde in der Challenge League absolviert, glaubt er aber (noch) nicht. «Er hat jedenfalls noch keinen Vertrag bei uns unterschrieben.»

Klar ist: Tausend Angebote wird der Schweizer mit kapverdischen Wurzeln in dieser Transferperiode nicht erhalten, zu wenig hat er in den vergangenen vier Jahren gespielt. Zwei Einsätze für Sunderland, fünf für Genua, 22 für den FC Zürich. Zum Vergleich: Beim FCB hat Cabral in sechs Jahren 153 Pflichtspiele absolviert – und stand unter anderem beim legendären 2:1-Sieg gegen Manchester United auf dem Rasen.

Nun heisst die Realität eher Challenge- statt Champions League. Der tiefe Fall von Cabral.