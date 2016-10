Le-Mont-Fan Emmanuel (14) von positiven Reaktionen im Netz überwältigt

Emmanuel Masmejan ist der unerschütterliche Le Mont-Fan, den BLICK am Montag porträtierte, wie er im Letzigrund beim Spiel seines Teams gegen den FCZ auf der Tribüne die Stellung hielt. Allein mit seiner Trommel. Seither ist Emmanuel ein Star, zumindest im Netz. «Jeden Tag habe ich hunderte Benachrichtigungen bekommen. Die Fans liken oder kommentieren meine Seite und meine Fotos. Was auf den sozialen Netzwerken abgeht, ist unglaublich», sagt der 14-jährige Sekundarschüler.

Andere Medien haben die Story übernommen. Keine kleinen Medien, sondern die ganz grossen: die Gazzetta dello Sport und die BILD. Wird ihm der Rummel nicht zu viel? «Nein», winkt Emmanuel ab, «ich finde das cool».

Als BLICK ihn zu Hause in Le Mont besucht, öffnet er die Türe mit einem Lachen im Gesicht. Und einem Le-Mont-Schal um den Hals. «Hier bin ich ruhiger als im Stadion», sagt er schmunzelnd. Die Wände des Kinderzimmers sind mit Fussball-Postern tapeziert. Zwischen einem Bild des Le-Mont-Präsidenten und einem Wimpel des Vereins hängt ein Poster von Mario Balotelli.

Balotelli? Nicht mehr lange. «Ich werde dieses Poster bald abhängen und mit einem weiteren Le Mont-Poster ersetzen.» Während Jugendliche in Emmanuels Alter für Real, Barça oder Bayern schwärmen, gehört seine Leidenschaft dem kleinen FC Le Mont aus der Schweizer Challenge League. Wieso? «Ich finde es interessanter einen Klub zu unterstützen, der nicht die ganze Zeit gewinnt. Und welcher auch nicht solche finanziellen Mittel hat, wie Real Madrid zum Beispiel. Bei Le Mont ist die Verbindung zum Verein viel grösser.»

Durchschnittlich kommen weniger als 800 Zuschauer ins Heim-Exil in Baulmes. Bei den Auswärtsspielen steht Emmanuel – wie am Samstag im Letzigrund – öfters mausallein im Gästesektor. Emmanuel sagt, dass er von seinen Abenteuern auf fremden Tribünen träumt. «Vor dem FCZ-Spiel, träumte ich zum Beispiel bereits von der Reise. Ich wusste, wo ich mich im Sektor hinstellen werde und wo ich meine Transparente aufhängen werde.»

In der Garage bastelt er gerade an einem neuen Transparent. In der Abstellkammer bewahrt Emmanuel seine vielen Fahnen auf. «Ich habe sie alle gekauft, weil ich dachte, dass wir mal mehr Fans sein werden.» 2014 gründete er mit zwei Freunden einen Fan-Club. Und betreibt seither einen Riesenaufwand. Wie lange noch? «So lange wie möglich. Zum Problem könnte irgendwann der Job werden. Im Moment bin ich noch Schüler. Aber wenn ich später als Busfahrer samstags oder sonntags arbeiten müsste, könnte ich das nicht mehr tun. Und müsste den Fan-Club wohl auflösen.»

Das wäre schade. Denn die Spieler wertschätzen ihren Superfan. Den Punkt, den sie im Letzigrund eroberten, haben sie Emmanuel gewidmet und Le Mont-Präsident Serge Duperret zählt den Jungen gar zur Familie: «Er kommt nicht nur an die Spiele, er besucht auch die Trainings. Und kam zu meinem Geburtstag.»

Emmanuels nächster Auftritt ist bereits am Samstag. Da spielt sein FC Le Mont in Wohlen. Ob er auch im Aargau wieder allein im Gästesektor trommelt und singt als gäbe es keinen Morgen? «Nous sommes Le Mont. Et nous allons gagner!»