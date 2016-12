Sportlich läuft es beim FC Biel gut. Das Team geht in der 2. Liga als Tabellenführer mit fünf Punkten Vorsprung in die Winterpause. «Der Aufstieg ist ein Muss», sagt Präsident Dietmar Faes. Längerfristig soll der Klub wieder in der Challenge League spielen.

Vor einem Jahr begannen die Probleme beim Traditionsverein, nachdem Spieler und Staff ihre Novemberlöhne nicht erhalten hatten. Was folgte war eine beispiellose Schmierenkomödie. Häfeli, der Zürcher Anwalt, fabulierte von der Europa League, obwohl er keinen Rappen Stadionmiete bezahlte. Versicherungsgelder für verletzte Spieler versandeten irgendwo. Häfeli feuerte einen Mitarbeiter nach dem anderen. Die Löhne der Angestellten blieben monatelang aus, bis die Liga die Reissleine zog und den Klub zwangsrelegierte.

Als bizarrer Höhepunkt erfolgte zuletzt noch die Verpflichtung des kroatischen Möchtegern-Trainers Zlatko Petricevic, der die Spieler mit seinen Clown-Einlagen zum Lachen gebracht hätte, wäre die Situation nicht so Ernst gewesen.

Besonders bitter für die Gläubiger: Sie werden von ihren Investitionen keinen Rappen sehen! Präsident Faes zu BLICK: «Ich habe 25'000 Franken in den Sand gesetzt.» Faes zuckt mit den Schultern: «Was soll ich machen? Der Ausgang eines Prozesses ist nicht voraussehbar und wäre mit weiteren Auslagen verbunden.» Deshalb gilt für ihn: «Deckel drauf, nach vorne schauen!»

Und was treibt Ex-Präsident Häfeli so? Zuletzt machte das Gerücht die Runde, er habe einen slowakischen Klub gekauft. Häfeli dementiert: «Stimmt nicht! Ich habe auch nicht die Absicht, dies zu tun.»