«Ueli Forte» Bier: Basler schenken FCZ-Aufsteiger eigenes Bier

Vor einigen Wochen hat die Basler Brauerei «Fischerstube» ein Bier namens «Ueli Forte» lanciert. Der Slogan lautet: «Ein Bier für Aufsteiger». Die Bebbi wünschen sich den FC Zürich nämlich so schnell wie möglich zurück in der Super League, «denn ohne einander ist der Schweizer Fussball langweilig.»

Dass es die Initianten bei der Aktion Ernst meinen, ist spätestens seit Dienstag klar. Eva Nidecker und ihr Freund Flurin Müller übergaben dem FCZ und seinem Coach Uli Forte im Anschluss ans Training offiziell das «flüssige Gold».

Forte nahm die Harassen gefüllt mit «Ueli Forte» mit offenen Armen in Empfang, auch wenn er selbst wohl nicht raue Mengen davon trinken wird. «Ihr habt mir jetzt bezüglich Weihnachtsgeschenken sehr geholfen. Ich werde den Grossteil der Fläschli im Freundeskreis verteilen», sagt der FCZ-Coach.

Sein Umfeld habe sehr positiv auf die Idee reagiert. Er war vom Unterfangen der Brauerei allerdings ziemlich überrascht: «Aber positiv! Auch wenn ich kein grosser Biertrinker bin und mir lieber wäre, wenn das Bier ‹Uli Forte› heissen würde. Die Idee ist witzig!»

«Es wird schwierig in Basel»

Die Hoffnung der Fischerstube, dass der FCZ bereits im kommenden Frühling wieder in die höchste Spielklasse aufsteigt, ist alles andere als Wunschdenken. Die Limmatstädter stehen nach 14 Spielen mit zehn Punkten Abstand unangefochten auf dem ersten Rang.

Dennoch hebt Forte den Mahnfinger. «Der Druck bleibt, wir müssen dranbleiben! Trotz etwas Vorsprung zu unseren Konkurrenten sind wir noch lange nicht am Ziel. Für den Aufstieg braucht es weiterhin noch viel Arbeit», so der 42-Jährige.

Viel Arbeit wartet auf die Zürcher auch im Schweizer Cup. Dort kommt es ironischerweise zum Duell gegen den FC Basel. Ein hartes Los. «Das wird eine ganz schwierige Aufgabe in Basel, das ist klar», sagt Forte. Den Kopf in den Sand stecken will er deswegen aber nicht. «Im Cup herrschen ja bekanntlich andere Regeln. Daher bleiben wir zuversichtlich.» (sag)