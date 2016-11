Deutlicher 4:0-Sieg Zürich lässt sich auch von Servette nicht aufhalten

Das Spiel:

Servette gegen den FC Zürich – ein Duell zweier Traditionsklubs. Der FCZ insgesamt agiler, doch die Grenats-Defensive ist schwierig zu knacken. Das Spiel ist arm an Torszenen. Dass die Führung durch ein Penalty erfolgt, verwundert nicht. Nach der Pause eröffnet Servette-Sauthier mit seiner Dummheit dem FCZ alle Möglichkeiten. Die Zürcher nehmen die Einladung an und setzen zum Schaulaufen an. Servette hat in Unterzahl nichts mehr auszurichten.

Die Tore:

31. Minute, 0:1: Cavusevic wird im Strafraum von Mfuyi am Arm zurückgehalten. Der Stürmer fällt, Schiri Klossner pfeift. Eine vertretbare Entscheidung. Captain Oliver Buff übernimmt Verantwortung und hämmert das Ding zentral unter die Latte!

65. Minute, 0:2: Marchesano lanciert Roberto Rodriguez mit einem tollen Pass in die Schnittstelle. Der älteste der Rodriguez-Brüder lobt den Ball schön über Frick hinweg ins Tor.

75. Minute, 0:3: Rodriguez bedient Sangoné Sarr, dieser schiebt ein. Der Mist im Stade de Genève ist gekarrt.

87. Minute, 0:4: Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Adrian Winter spitzelt den Ball an Frick vorbei ins Netz.

Der Beste: Roberto Rodriguez. Der FCZ-Flügel beackert die linke Angriffseite der Zürcher wie ein Wilder, trifft zum 2:0 und bereitet das dritte Tor vor.

Der Schlechteste: Anthony Sauthier. Der Servettien setzt gegen Kay Voser zur Brutalo-Attacke an und sieht zurecht Gelb. Weil er dem Schiri dafür noch applaudiert, fliegt er vom Platz. Einfach nur dumm!

Das gab zu reden: Aggressive Grenats! Beim FCZ müssen Buff und Voser nach harten Attacken von Servette-Spielern das Feld verlassen. Und: Armando Sadiku gibt sein Comeback für die Stadtzürcher. Er ist nach seiner Knieverletzung wieder zurück.

So stehts in der Challenge League: Unbesiegbar! Absteiger Zürich bleibt in der Challenge League auch nach dem 15. Spiel ohne Niederlage (12 Siege, 3 Unentschieden). Die Zürcher marschieren weiter mit grossen Schritten Richtung Wiederaufstieg. Derweil patzt das drittplatzierte Wil. Die ambitionierten Ostschweizer trennen sich mit Le Mont 0:0 unentschieden. Neu hat Wil 14 Punkte Rückstand auf den FCZ und deren vier Zähler auf das zweitplatzierte Xamax (3:0-Sieg gegen Chiasso am Samstag).

So gehts weiter: Servette gastiert am kommenden Sonntag (15 Uhr) bei Le Mont. Der FC Zürich trifft am Montag dann auswärts auf Chiasso (19.45 Uhr).