Die Bedenken waren gross, als im Sommer 2015 türkische Investoren den FC Wil übernommen haben. In der Ostschweiz rümpfte man die Nase. Im Rest des Landes schüttelte man den Kopf.

Warum? Weil man schon zu viel an Schaumschlägerei und Scharlatanerie mit ausländischen Investoren erlebt hat. Und sich noch immer fragt: Was ist die Motivation für ein solches Engagement im beschaulichen Schweizer Fussball? Geldwäscherei? Steueroptimierung?

Beim FC Wil fliesst das Geld. Das ist aber auch das Einzige. Ansonsten haben sich alle Vorbehalte bewahrheitet. Der Klub hat seine Seele verkauft. Es wird konzeptlos gewurstelt. Eine Strategie ist nicht erkennbar.

Im Gegenteil: Man macht mit Traumofferten für Durchschnittskicker die Challenge League verrückt. Die Trainer werden quartalsweise ausgetauscht. Der weitgehend respektlose Umgang mit dem Personal hat System.

Das jüngste Opfer ist Martin Rueda. Auch ihn hat man von einem Ligakonkurrenten abgeworben. Nach zwölf (!) Spielen ist Schluss. Die jüngste Entlassungswelle beim FC Wil dürfte nun auch viele Spieler und Trainer aufschrecken. Die Not muss gross sein, wenn man den süssen Verlockungen dieses ferngesteuerten Klubs verfällt.

Irgendwann werden die Türken ihre Lust am teuren «Hobby» verlieren. Und der FC Wil wird das erleben, was viele andere Klubs in dieser Situation auch schon erlebt haben. Den tiefen Fall. Denn so kann man keinen Erfolg haben. Respektloser Umgang!