Bis zur 94. Minute siehts aus, als bringe der FCA die Spannung in die Challenge League zurück. Der FCA führt durch ein Tor von Geoffrey Tréand 1:0, verteidigt gegen den technisch besseren FCZ die Führung geschickt. Auch dank Goalie Lorenzo Bucchi, der zweimal ausgezeichnet pariert. Der FCZ steht nach sieben Siegen in den ersten acht Spielen vor der ersten Niederlage. Die 7800 Fans im ausverkauften Brügglifeld feiern bereits.

Dann passierts doch! Ivan Kecojevic lässt sich zwar als Torschütze feiern. Doch das Tor, das den FCZ vor seiner ersten Pleite bewahrt, erzielen die Aarauer selbst. Marco Thaler schiesst nach einer Hereingabe von Moussa Koné den Ball an den Rücken seines Captains Sandro Burki – und von da fällt er ins Tor. Slapstick im Brügglifeld und Dusel für den FCZ.

Der lag nach 30 Minuten im Rückstand: Aaraus Oliver Jäckle schlägt eine Flanke vors FCZ-Tor, sie ist weder scharf noch präzis – sondern eine Bogenlampe in den Fünfmeterraum. Eine leichte Beute für Andris Vanins also, den Routinier im FCZ-Tor? Nein. Geoffrey Tréand geht dazwischen – 1:0 für den FCA! Vanins reklamiert ein Foul. Schiri Urs Schnyder sagt Nein – und verwarnt den Letten. Zu Recht! Vanins berührt den Ball zwar, aber er kontrolliert ihn nicht. Alles korrekt also.

Bis dahin ist der FCZ zwar optisch überlegen, aber konkrete Offensivaktionen? Hat er erst kurz vor der Pause. Erst muss FCA-Goalie Lorenzo Bucchi gegen Roberto Rodriguez eingreifen, dann schlägt Oliver Buff über den Ball. Und unmittelbar vorm Pausenpfiff fällt Rodriguez nach einem Zweikampf mit Stéphane Besle. Penalty? Die FCZ-Bank schreit auf, fühlt sich benachteiligt. Und tatsächlich touchiert Besle Vosers Bein. So eine Szene wurde auch schon mit einem Penalty geahndet.

Nach der Pause dasselbe Bild: Der FCZ hat den Ball, bringt gegen den kämpferisch starken FCA aber wenig zustande. Eine Chance von Moussa Koné in der 75. Minute entschärft Bucchi stark. Dann bringen sich die Aarauer selbst um den Sieg.

Wohlen mit erstem Dreier unter Gabriele

Dem zweiten Challenge-League-Team aus dem Aargau, dem FC Wohlen, gelingt unterdessen der erste Sieg unter dem neuen Trainer Francesco Gabriele. Auswärts in Schaffhausen resultiert ein 1:0-Sieg für Wohlen. Das Tor des Tages erzielt Alain Schultz in der 62. Minute.