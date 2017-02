Chaos beim FC Wil :  Ist Klub-Boss Cila weg?

Die Situation beim FC Wil wird immer verworrener!

Die Spieler warten seit einer Woche auf ihre Januar-Löhne. Nach BLICK-Informationen wurde der Mannschaft vor dem Rückrundenstart erklärt, dass gewisse Gelder in der Türkei eingefroren seien.

Das Merkwürdige daran: Der wichtigste Verbindungsmann zwischen dem FC Wil und dem türkischen Klubbesitzer Mehmet Nazif Günal scheint von der Bildfläche verschwunden zu sein.

Verwaltungsrat Abdullah Cila, seit Herbst 2015 der operative Leiter in Wil, ist auf Tauchstation gegangen. Klammheimlich wurde Cila aus dem Organigramm auf der Klub-Webseite entfernt. Auf seinem Schweizer Handy ist er seit Tagen nicht erreichbar.

Auch beim Heimspiel letzten gegen Le Mont fehlt Cila im Stadion. Dabei ist er in Wil der Boss. Daran änderte sich auch nichts, als ihm letzten Herbst die Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung verweigert wurde. Seither führt Cila den Klub aus der Türkei am Telefon und zeitweise mit einem Touristen-Visum in der Schweiz.

Cila sagte noch vor einem Jahr als Abgesandter des Bau-Imperiums von Milliardär Günal zu SonntagsBlick: «In der MNG-Gruppe bekommen 22000 Mitarbeiter jeden Monat am 28. ihr Geld. Jeden Monat pünktlich.»

Jetzt fehlen nicht nur die Spieler-Löhne. Sondern auch Cila scheint weg zu sein. Führt er den Klub überhaupt noch? Offizielle Antworten gibts auf BLICK-Anfrage beim FC Wil keine.