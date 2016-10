Ungeschlagen in der Liga, neun Siege, drei Remis. Cup-Viertelfinal-Qualifikation gemeistert. Und in der Europa-League auf Überwinterungs-Kurs. Der FCZ spielt eine erfolgreiche erste Saisonhälfte seit dem Abstieg im Sommer.

Die grössten FCZ-Konkurrenten betreffend Wiederaufstieg? Neuchâtel Xamax und Wil. Sieben Punkte Rückstand haben die beiden Challenge-Ligisten auf den Leader.

Und heute kommts zum Spitzenspiel: Xamax gegen Zürich. Ein Festmahl für Fussballbegeisterte. Beim ersten Duell der Saison entscheiden die Stadtzürcher das Spiel mit 1:0 für sich. 9685 Fans finden den Weg in den Letzigrund – und das an einem Montag. Auch heute dürfte der Zuschaueraufmarsch in Neuenburg gross sein.

Geht der FCZ wieder als Sieger vom Platz? Sie erfahren es ab 15 Uhr live im Ticker auf BLICK.