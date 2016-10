Beide Teams haben keine Zeit zu verlieren und starten wie die Feuerwehr. Bereits nach 180 Sekunden lassen die Wohler zwei Riesenchancen aus. Wenig später (9.) klingelts erstmals – doch es jubeln die Zürcher. Wohlens Sead Hajrovic lenkt die Ball ins eigene Tor ab.

Jetzt ist der Knopf gelöst, die FCZ-Maschinerie läuft heiss. Und das in Person von Dzengis Cavusevic. Der Slowene – im Europa-League-Spiel gegen Osmanlispor schon Matchwinner – schnürt noch vor der Pause (23., 40.) den Doppelpack.

Den Schlusspunkt in der einseitigen Partie setzen Umaru Bangura nach einer Stunde und Koné in der Nachspielzeit. Damit bleibt der FC Zürich das Mass aller Dinge in der Challenge League, Wohlen steckt weiterhin im Tabellenkeller. (sag)