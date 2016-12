Arbeitserfolg gegen Le Mont Xamax feiert vierten Sieg in Serie

Der Challenge-League-Zweite macht von Anfang an Druck und geht durch bereits in der achten Spielminute verdient in Führung. Samir Ramizi verwertet eine Nuzzolo-Flanke eiskalt. Le Mont aber ist um eine Antwort bemüht und kommt sechs Minuten später zum Ausgleich. Nach einer Flanke scheitert Bengolo zunächst an Xamax-Goalie Walthert, aber Zambrella kann abstauben.

Das Spiel entwickelt sich zu einem offenen Schlagabtausch. Xamax führt zwar wie erwartet die etwas feinere Klinge, die beste Chance haben dann aber die Gäste: Epitaux trifft nach einer Stunde aus kurzer Entfernung nur den Pfosten.

Und so jubelt am Ende doch Xamax. Gaetan Karlen beweist in der 75. Minute Durchsetzungsvermögen und sichert Neuenburg mit seinem Tor den vierten Sieg in Serie. Damit bleibt Xamax zehn Punkte hinter Leader FCZ und kann sich noch minimale Hoffnungen auf den Aufstieg machen.